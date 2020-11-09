Уфа, , 09:38 — REGNUM Школьников и учителей, у которых дома нет возможности использовать технические средства не период дистанционного обучения, обеспечат соответствующими гаджетами в Башкирии. Об этом 9 ноября сообщил министр образования и науки региона Айбулат Хажин на совещании в республиканском правительстве.

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По его словам, некоторым учителям уже была передана необходимая техника и эта работа будет продолжена.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что ученики с 6 по 10 класс в Башкирии были переведены на дистанционный режим обучения. Очно будут учиться лишь учащиеся с 1 по 5 классы и ученики малокомплектных школ. Такой режим вводится до 22 ноября.

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