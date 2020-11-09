Москва, , 09:37 — REGNUM В Москве от COVID-19 скончался гражданин Южной Кореи. Об этом сообщает южнокорейская общественная телерадиокомпания KBS со ссылкой на представителей Ассоциации южнокорейцев в Москве.

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По их словам, гражданин Южной Кореи в возрасте старше 70 лет скончался в одной из местных больниц 5 ноября, спустя сутки после госпитализации.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле текущего года в одной из больниц Омска скончался сотрудник южнокорейской строительной компании.

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Напомним, что с начала пандемии в России выявлено более 1,77 млн случаев заражения коронавирусом, жертвами пандемии стали более 30,5 тыс. человек.