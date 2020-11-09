Дакка, , 09:34 — REGNUM Около 900 работников из Бангладеш планируют прилететь в Узбекистан для трудоустройства. Об этом заявил посол Бангладеш в республике Джахангир Алам, пишет газета Daily Star.

7 ноября в Ташкенте прибыл самолет с 239 трудовыми мигрантами из Бангладеш. Три специальных рейса доставят в Узбекистан 888 квалифицированных работников. Они будут работать на инжиниринговую компанию в Карши.

Издание отмечает, что для Бангладеш важной найти новые рынки труда, так как в странах Персидского залива снижается спрос на квалифицированных работников.

Правительство Бангладеш также ведет переговоры по отправке трудовых мигрантов в Китай, Камбоджу, Польшу, Румынию, Хорватию и на Сейшелы.

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