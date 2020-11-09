Москва, , 09:31 — REGNUM В московских школах откроются медиаклассы для предпрофессионального образования. Об этом 9 ноября сообщили в центре «Фобос».

Данный проект назвали «Медиакласс в московской школе». В нём несколько направлений, связанных с распространением информации — медиажурналистика, PR и связи с общественностью, тележурналистика, радиожурналистика, фотожурналистика и медиакоммуникации в социальных сетях.

Как рассказала вице-мэр Москвы Анастасия Ракова, в медиаклассах «будут готовить журналистов будущего — специалистов, обладающих компетенциями для создания уникального высококачественного мультимедийного контента».

Начало проекта запланировано на 2021 год.