Екатеринбург, , 09:34 — REGNUM Свердловским подросткам могут ограничить посещение торговых центров без родителей. Об этом заявил главный санитарный врач региона Дмитрий Козловских на пресс-конференции.

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Козловских поддержал меру по недопуску подростков в ТЦ без родителей и добавил, что аналогичное решение уже принято в ряде других регионов России.

«Будем такую меру поднимать на штабе. Думаю, она должна дать свой результат», — сказал руководитель.

По мнению главного санитарного врача региона, ограничение нужно прописать в губернаторском указе о режиме повышенной готовности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Козловских заявлял. что в регионе на настоящий момент не стоит закрывать торговые центры.

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