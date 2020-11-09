Нью-Дели, , 09:34 — REGNUM За минувшие сутки в Индии было выявлено свыше 45 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 9 ноября сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.

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По данным ведомства, за последние 24 часа в стране выявили 45 903 новых заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 8 553 657.

Также сообщается, что за это же время в Индии 490 пациентов скончались от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов достигло 126 611.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 7 917 373 человека вылечились от нового заболевания, 48 405 из которых — за истекшие сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Индии за сутки было выявлено свыше 45 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.