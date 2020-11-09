Монреаль, Канада, , 09:30 — REGNUM Ubisoft раскрыла первые подробности будущего обновления «Неоновый рассвет» для игры Rainbow Six Siege. Об этом 8 ноября сообщило издание Eurogamer.

«Неоновый рассвет» добавит в игру нового оперативника по имени Аруни. При помощи специального гаджета она сможет устанавливать «лазерные ворота» на стенах, окнах и дверях — чтобы наносить урон Штурмотряду, но при этом оставлять доступ для бойцов Защиты.

Напомним, Rainbow Six Siege — это популярный многопользовательский тактический шутер. В нём две команды оперативников соревнуются в выполнении различных задач.

Читайте ранее в этом сюжете: Шепард возвращается: состоялся анонс Mass Effect Legendary Edition