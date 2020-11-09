Кызыл, , 09:30 — REGNUM В Туве за прошедшие сутки выявлено 97 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, треть из них зарегистрированы в столице республики Кызыле.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании вакцинации населения – все новости»

Кроме того, новые случаи подтверждены в Кызылском, Барун-Хемчикском, Дзун-Хемчикском, Монгун-Тайгинском, Улуг-Хемском и других районах. Общее число выявленных случаев за всё время эпидемии достигло 10 388. К настоящему времени 10 217 человек выписаны из больниц с выздоровлением.

«В стационарных госпиталях в Кызыле в тяжёлом состоянии находится 116 человек. На ИВЛ находится 3 пациента, на НИВЛ — 9. За последние сутки госпитализировано 76 человек», — отметили в Минздраве.

Напомним, от COVID-19 в республике с начала эпидемии скончались 125 человек.

Читайте также: Ещё пять человек в Туве признали жертвами COVID-19