Орск, Оренбургская область, , 09:28 — REGNUM В Оренбургской области суд удовлетворил иск прокуратуры к чиновникам мэрии. Судебная инстанция обязала муниципальное управление ЖКХ и транспорта привести в порядок дороги на восьми улицах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры.

По данным ведомства, в Октябрьском районе города разбитые дороги создают помехи для движения транспорта и опасность для всех участников дорожного движения. Прокурор потребовал привести дорожное полотно в соответствие с требованиями ГОСТа до 30 июня 2021 года.

Стоит отметить, что в Оренбурге участники дорожного движения также испытывают неудобства. В рамках нацпроекта ряд дорог отремонтировали, но обустроить тротуары не успевают. Ранее начальник управления строительства и дорожного хозяйства администрации Оренбурга Дина Байгелова извинилась перед оренбуржцами за «долгоиграющий» ремонт.