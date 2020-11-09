Волгоград, , 09:42 — REGNUM К административной ответственности в виде штрафа привлекли директора средней школы № 92 Краснооктябрьского района Волгограда. В учебном заведении школьники массово заболели коронавирусом, проверяющие нашли нарушения санитарных правил, сообщили ИА REGNUM 9 ноября в объединённой пресс-службе судов региона.

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Эпидрасследование в связи с выявлением учеников, заразившихся коронавирусом, проводило региональное управлением Роспотребнадзора. Специалисты обнаружили, что в школе некачественно проводится ежедневная влажная уборка помещений и поверхностей, при входе в обеденный зал отсутствуют антисептики, в помещениях для разведения дезрастворов нет инструкций по их приготовлению, в одном из классов количество учеников превышает нормативную наполняемость по площади помещения. Кроме того, в учебном заведении более 10 лет не проводилось обследование технического состояния вентиляции.

Директор в ходе судебного заседания вину признала и заявила, что все недостатки устранены. Суд назначил руководителю административный штраф в размере 25 тысяч рублей. Постановление ещё может быть обжаловано.