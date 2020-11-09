Варшава, , 09:23 — REGNUM В воскресенье, 8 ноября, протестующие против решения Конституционного суда Польши об ужесточении запрета на аборт вывесили на историческом монументе в виде католического креста в польских Татрах флаг, символизирующий женскую забастовку. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

Флаг с изображенными на нём красной молнией и подписью «Домашнее насилие — это не традиция» был растянут на пять с половиной метров — на всю высоту монумента. Объект был сфотографирован с помощью дрона. Изображение выложили на страницах женской забастовки с подписью «Гевонт покорён!».

Вывешивание любых предметов, символов, флагов, баннеров, а также письменных или гравированных надписей на кресте на Гевонте является незаконным. Этот религиозный символ стоит на горной вершине с 1901 года и имеет статус памятника. Также в Татранском национальном парке запрещено летать дронам.

В этом году на кресте в Гевонте уже в третий раз незаконно вывесили посторонние предметы и символику. Так, 9 июля, накануне президентских выборов, на кресте на Гевонте был незаконно вывешен предвыборный баннер Анджея Дуды. А 15 августа на этом символе был повешен радужный флаг ЛГБТ. За эти действия никто не был наказан, так как виновные не были установлены.

Закопанские горцы установили крест на Гевонте в 1901 году по инициативе тогдашнего приходского священника Казимежа Кошелевского. Высота креста 17,5 м, из которых 2,5 м находится под камнями.

Напомним, 22 октября Конституционный суд Польши принял вердикт об ужесточении запрета права на аборт. Ведомство признало незаконным прерывание беременности в случае выявленных патологий у плода. Теперь аборты в Польше будут разрешены лишь в двух случаях — если беременность угрожает жизни и здоровью матери, либо если ребенок был зачат в результате изнасилования. Данное решение вызвало волну уличных протестов в разных городах республики.