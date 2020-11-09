Эдмонтон, Канада, , 09:20 — REGNUM Канадская студия Bioware анонсировала Mass Effect Legendary Edition — улучшенную версию оригинальной трилогии научно-фантастических ролевых игр. Об этом 8 ноября сообщило издание Eurogamer.

В Legendary Edition войдут три части Mass Effect с улучшенной графикой, а также все имеющиеся к ним дополнения. Релиз сборника ожидается весной 2021 года.

Напомним, Mass Effect — это популярная серия ролевых игр от студии Bioware. Первая часть франшизы вышла в 2007 году и получила множество положительных отзывов.

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