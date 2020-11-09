Нальчик, , 09:19 — REGNUM В Кабардино-Балкарии школьникам предстоит еще одна каникулярная неделя. Власти региона продлили школьные осенние каникулы до 16 ноября. Об этом 8 ноября сообщил глава субъекта Казбек Коков.

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"Сегодня на оперативном совещании обсудили текущую санитарно-эпидемиологическую ситуацию в Кабардино-Балкарии. Приняли решение о продлении школьных каникул ещё на одну неделю — до 15 ноября», — написал глава республики в своем Instagram. Как сообщало ИА REGNUM, ранее было объявлено о том, что школьные каникулы в Кабардино-Балкарии продлятся на неделю дольше обычного — до 8 ноября. В связи с принятыми изменениями в общей сложности каникулы продлятся три недели.

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