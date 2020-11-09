Москва, , 09:17 — REGNUM Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы запустил в социальных сетях противовирусный флешмоб под хештегом #наденьужеэтумаску, сообщается на портале мэра столицы.

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К акции присоединились более 800 рестораторов, 400 представителей фитнеса, 800 салонов красоты и более 100 галерей, театров и музеев Москвы.

Для того чтобы снизить риски заражения коронавирусом, предприниматели призывают граждан носить маски и перчатки при посещении их заведений. Флешмоб стартовал 5 ноября. За четыре дня об акции узнали более 20 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2020 года российские врачи запустили в сети флешмоб #СOVIDнепобедит.

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