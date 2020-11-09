Уфа, , 09:18 — REGNUM Около двух тысяч протоколов за несоблюдение масочного режима было составлено за четыре дня в Башкирии. Об этом 9 ноября сообщил глава региона Радий Хабиров на оперативном совещании в республиканском правительстве.

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По его словам, ношение масок в общественных местах является обязательным требованием, за нарушение которого предусмотрена административная ответственность.

Хабиров подчеркнул, что штрафы никому не нужны, но у граждан должно быть понимание того, руководство региона защищает интересы большинства. И если кто-то отказывается носить маску, то это является его личным делом, но при этом он может заразить остальных: и люди пока это не поняли.

При этом глава региона отметил, что в торговых центрах и общественном транспорте ситуация с ношением масок стала лучше — граждане стали более ответственными. Это является важным направлением борьбы с коронавирусом, поэтому работа в этом направлении будет продолжена.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии несовершеннолетним запретили посещать торговые центры без сопровождения родителей или опекунов.

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