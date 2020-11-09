Оренбург, , 09:13 — REGNUM В Оренбургской области ученики школ после каникул с 9 ноября приступили к учебе. Однако в очном формате образование получат только ученики 11-классов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, традиционно время отдыха длится до 5 ноября, однако из-за неблагополучной эпидситуации каникулы продлили. В период отдыха школьников в Оренбурге провели опрос родителей, у которых выясняли обеспеченность детей компьютерами, ноутбуками, а также наличие интернета и качество, стабильность соединений.

Для проведения видеоуроков преподаватели используют платформу Zoom. Кроме этого, школьникам задают тесты, которые необходимо пройти на интернет-площадках. Планируется, что дистанционное обучение продлится неделю. В случае необходимости период удаленного формата увеличат.

Добавим, последнюю четверть 2019/2020 учебного года школы давали образование к дистанционном формате.

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