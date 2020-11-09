Горно-Алтайск, , 09:11 — REGNUM В Республике Алтай за прошедшие сутки выявлено ровно 100 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев за время эпидемии достигло 8908.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании вакцинации населения — все новости»

"Коронавирус подтвердился у 43 жителей Усть-Коксинского района, в том числе у шести человек; у 42 жителей города Горно-Алтайска, в том числе у двух детей; у 12 жителей Майминского района, в том числе у одного ребёнка; у одного жителя Кош-Агачского района; у одного жителя Усть-Канского района; у одного жителя Шебалинского района», — отметили в штабе.

Большинство носителей были обследованы после появления симптомов заболевания, в том числе пневмонии.

Тем временем, за минувшие сутки выздоровели 69 пациентов, а всего к настоящему времени выписаны из больниц с выздоровление 6223 человека. Зарегистрировано также три новых летальных случая среди больных с коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: На Алтае жертвами COVID-19 стали ещё три человека

Читайте развитие сюжета: Власти Алтая сообщили о намеренном игнорировании жителями масочного режима