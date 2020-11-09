Невинномысск, Ставропольский край, , 09:11 — REGNUM В Ставропольском крае задержан заместитель главы города Невинномысска Олег Бондаренко. Его поймали на взятке в размере 500 тыс. рублей, пишет «Блокнот Ставрополь».

По данным этого портала и еще ряда СМИ и региональных телеграм-каналов, Бондаренко попался с поличным 6 ноября после рабочего дня. В рамках оперативного эксперимента ему передали купюры, помеченные специальным составом. Сообщается также, что в рамках оперативного мероприятия был задержан еще и управляющий делами городской думы Ставрополья Евгений Аладин.

Из открытых источников известно, что Олег Бондаренко является начальником управления жилищно-коммунального хозяйства Невинномысска. На работу в администрацию он пришел вместе с мэром Михаилом Миненковым. Ранее он работал в администрации города Михайловска Ставропольского края.

Отметим, что официальной информации о задержании заместителя главы Невинномысска Олега Бондаренко и Евгения Аладина на сайтах правоохранительных органов нет.