Екатеринбург, , 09:09 — REGNUM В Свердловской области не стоит закрывать торговые центры из-за пандемии COVID-19, заявил на пресс-конференции глава регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловских.

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По словам чиновника, сейчас нужно добиться выполнения действующих требований. Граждане должны носить маски и соблюдать безопасную дистанцию друг от друга.

«Также мы рекомендуем находиться в общественных местах как можно меньше времени», — сказал Козловских.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель высказался в поддержку дистанционного режима в школах. В регионе на «дистант» закрыли школьников 6−11 классов.