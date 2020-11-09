Челябинск, , 09:01 — REGNUM В Челябинске водители одного из автобусных маршрутов вышли на акцию протеста. Об этом говорится в соцсетях.

По данным паблика «[В] Чурилово | Челябинск», утром 9 ноября забастовку провели работающие на 86-м маршруте. Причиной якобы стал дорогой путевой лист.

Пассажиры жаловались на проблемы с тем, чтобы уехать до нужной остановки. В управлении транспорта изданию 74.ru подтвердили сбои на линии. Оказалось, что маршрут работает с интервалами, увеличенными до 40 минут. А на конечной остановке «Мехколонна» проверяющие насчитали больше 20 стоявших машин этого маршрута.

Представители перевозчика не прокомментировали журналистам происходящее. Как сообщало ИА REGNUM, это не первая акция протеста водителей маршруток в Челябинске. Ранее протестовали работающие на другом маршруте. Они требовали добросовестной конкуренции.