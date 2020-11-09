Улан-Удэ, , 08:57 — REGNUM Шаманы в храме вечного синего неба «Тэнгэриин Ордон» Бурятии провели 8 ноября молебен, направленный против пандемии коронавируса в республике, России и во всём мире. Об этом сообщается на официальной странице религиозной организации шаманов «Тэнгэри» в соцсети «ВКонтакте».

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Обряд, как отмечается, посвятили почитанию «суровых и могущественных 77 Кузнечных Небес «Дархан сагаан Тэнгэри».

«Дархан боо, следуя канонам Тэнгэризма, под звон молота и наковальни, раскалив докрасна металл, молитвенно просили великих кузнечных божеств о выздоровлении заболевших, защиты работникам медицины и сфер обслуживания, пожилым и детям, жителям всей планеты», — отметили в организации.

В «Тэнгэри» добавили, что мероприятие прошло в закрытом режиме, с соблюдением всех противоэпидемических мер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее шаманы провели «антиковидный» обряд в начале эпидемии, 16 марта. Тогда главный шаман республики Баир Цырендоржиев отмечал, что в течение трёх-четырёх месяцев коронавирус должен успокоиться.

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