Уфа, , 08:58 — REGNUM Посещение торговых центров детям до 18 лет ограничили в Башкирии. Об этом 9 ноября сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в республиканском правительстве.

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По его словам, несовершеннолетним будет запрещено находится в торговых центрах без сопровождения родителей или опекунов.

Хабиров подчеркнул, что сейчас эти заведения превращаются в места прогулок детей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что с 10 ноября в Башкирии вводят режим обязательной самоизоляции для граждан жителей старше 65 лет.

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