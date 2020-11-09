Москва, 9 ноября 2020, 08:50 — REGNUM Температурный фон в Москве понизится до климатической нормы, сообщили в центре «Фобос».
"Синоптическая ситуация обусловится восточной периферией антициклона, благодаря чему москвичей ждет солнечная и сухая погода», — говорится в прогнозе.
По данным синоптиков, температура ощутимо понизится, оказавшись при этом в пределах климатической нормы.
В Москве воздух прогреется до пяти градусов тепла, в Московской области — до шести градусов. Скорость ветра не превысит 8 м/с.