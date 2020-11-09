Москва, , 08:50 — REGNUM В Москве Департамент труда и социальной защиты населения создал новый портал для приёмных родителей «Моя новая семья», сообщается на сайте градоначальника.

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Цель проекта — собрать всю информацию о детях, оставшихся без родительской опеки На портале можно узнать информацию о детях-сиротах и о том, как усыновить ребенка. какие документы нужны.

Также портал будет полезен сотрудникам органов опеки и попечительства. На сайте размещены сведения о центрах содействия семейному воспитанию, о школах приемных родителей и полезные советы для родителей и опекунов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве с 2012 года число воспитанников детских домов сократилось более чем в два раза.

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