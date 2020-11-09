Екатеринбург, , 09:00 — REGNUM Любое снижение контактов, даже в школе, улучшит ситуацию с заболеваемостью COVID-19, заявил главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских на пресс-конференции.

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Журналисты напомнили чиновнику, что в ВОЗ ранее назвали закрытие школ неэффективной мерой для борьбы с COVID-19. Однако глава свердловского управления Роспотребнадзора остался при своем мнении.

«В целом любое снижение контактов положительно влияет на замедление развития любого эпидпроцесса», — сказал Козловских.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее учеников 6−11 классов свердловских школ перевели на дистанционный режим с 9 по 14 ноября 2020 года.

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