Оренбург, , 08:47 — REGNUM Оренбуржье отказалось от заказа видеоролика по теме «Профилактика ВИЧ инфекции среди населения», стоимость которого составляла 1,3 млн рублей. Как сообщает региональный минздрав, решено использовать средства федерального бюджета на рутинные методы профилактической работы с населением.

Напомним, информация об аукционе на оказание услуг по выполнению комплекса работ по разработке и созданию видеоролика вызвала большой резонанс. Тендер проводили дважды. Первый раз тендер отменили, как указал заказчик (Оренбургская областная клиническая инфекционная больница), в связи с изменением потребностей. Однако вскоре аукцион объявили вновь. Был определен победитель.

Общественность возмутилась тому, что в условиях сложной эпидситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции и призывами бизнеса на помощь, большие бюджетные средства готовы тратить на такие видеоролики.

В свою очередь в минздраве Оренбуржья подчеркнули, что средства выделяются в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения» из федерального бюджета и являются целевыми. Видеоролик должен был стать частью профилактических мероприятий по вопросам ВИЧ-инфекции и распространён на всех популярных интернет-площадках.

«Планировалось создание современного и запоминающегося видеоролика с актуальным контентом. По опыту других регионов, распространение видеоконтента является наиболее эффективной мерой профилактики ВИЧ-инфекции, в результате которой отмечается значительное повышение объёмов тестирования населения», — сказали в министерстве.

В ведомстве также подчеркнули, что начальная максимальная цена контракта определялась с учётом трех коммерческих предложений из разных городов. Предполагалось, что в съемках ролика примут участие профессиональные актеры, для создания продукта используют современную графику.

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