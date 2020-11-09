Иркутск, , 08:46 — REGNUM Байкал лихорадит: ещё недавно его уровень угрожал потоплением части населённых пунктов, а уже сегодня, 9 ноября, спасатели известили, что он опустился на один сантиметр ниже критической отметки и составил 456,99 метра.

По данным ГУ МЧС России по Иркутской области, на аналогичную дату 2019 года уровень воды в Байкале составлял 456,78 метра.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в начале октября из-за проливных дождей и повесившегося уровня Байкала Иркутская ГЭС была вынуждена вновь увеличить сброс воды с 2700 до 2800 куб. м/сек.

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