Абакан, , 08:44 — REGNUM Хакасия увеличит коечный фонд для больных COVID-19 до тысячи мест. Об этом ИА REGNUM сообщили в минздраве республики.

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Для пациентов с коронавирусом переоборудуют хирургический корпус республиканской больницы. Такое решение было принято на экстренном совещании в минздраве Хакасии 8 ноября.

Это позволит создать 200 дополнительных коек, 30 из которых — реанимационные.

Пациентов, которые в настоящее время лечатся в данном корпусе ресбольницы, транспортируют в медучреждения Абакана, Саяногорска и Шира.

В минздраве также напомнили, что в ноябре запланировано открытие дополнительных инфекционных корпусов в Саяногорске и Усть-Абакане.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее медики Хакасии заявили о критической ситуации с коронавирусом в регионе, в том числе о нехватке мест в больницах.

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