Уфа, , 08:45 — REGNUM Граждан старше 65 лет, а также лиц страдающих хроническими заболеваниями переводят на режим обязательной самоизоляции в Башкирии. Об этом сообщил 9 ноября глава региона Радий Хабиров на совещании в республиканском правительстве.

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По его словам, данная норма будет внесена 9 ноября в указ в режиме повышенной готовности. Указанным категориям граждан нужно будет находится дома и нельзя будет выходить на улицу вне того промежутка времени, который будет определен, либо по уважительной причине. Нарушителей будут наказывать в административном порядке.

Исключения составляют работающие граждане старше 65 лет, которые очень нужны на производстве. В этом случае у них должна быть соответствующая справка, в которой должно быть указано обоснование: почему этот человек работает в это время.

Хабиров отметил, что с 11:00 до 13:00 часов режим обязательной самоизоляции в республике действовать не будет. В это время можно будет сходить на прогулку и в магазин, аптеку.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Башкирии за сутки было выявлено 106 случаев заражения коронавирусом.

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