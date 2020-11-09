Москва, , 08:38 — REGNUM Роспотребнадзор запустил в соцсети «ВКонтакте» «Дневник питания» для тех, кто хочет грамотно выстроить рацион. Об этом 9 ноября сообщается на сайте ведомства.

«В рамках нацпроекта «Демография» на популярной платформе «Здоровье ВКонтакте» был запущен сервис «Дневник питания», — говорится в сообщении.

Цель проекта — научить граждан правильно питаться. С помощью приложения можно следить за количеством и качеством потребляемой пищи, уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роспотребнадзор опубликовал основные рекомендации для поддержания энергии и работоспособности школьников им необходимо соблюдать правила здорового питания.

Так, первое правило — питаться ежедневно в школьной столовой. Второе — соблюдать правильный режим питания (не реже пяти раз в день), третье — не пропускать приемы пищи.

Также среди главных правил здорового питания школьников — воспитывать правильные пищевые привычки (не переедать на ночь, сократить потребление сахара и т. д.) и обязательно тщательно мыть руки перед едой.

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