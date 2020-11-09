Москва, , 08:38 — REGNUM Пандемия коронавирусной инфекции стала причиной неудач, которые произошли с гражданами России в 2020 году. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого аналитиками сервиса «Работа.ру». Участие в нём приняли свыше 4,8 тыс. респондентов из всех регионов России.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании вакцинации населения – все новости»

Именно эпидемию в своих невзгодах винит 21% респондентов, то есть почти каждый пятый, пишет 9 ноября RT со ссылкой на исследование. 11% объясняют своё невезение тем, что подходящий к концу год — високосный.

Читайте также: Коронавирус отбил у жителей России интерес к кредитам

При этом 30% жителей России не видят связи между собственными неудачами и эпизодами, произошедшими в 2020 году. А 10% признались, что год у них проходит без проблем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жители России назвали пандемию и введение ограничений из-за коронавируса в России и в других странах самыми запомнившимися событиями октября 2020 года. Самое запомнившееся событие в сентябре текущего года также было связано с эпидемией —это начало второй волны коронавируса и возобновление масочного режима.