Южно-Сахалинск, , 08:37 — REGNUM На Сахалине в онлайн-формате прошли публичные слушания по проекту бюджета области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Власти региона признали, что из доходной части выпадают поступления от нефтегазовой отрасли. Нехватка денежных средств не отразится на социальной направленности бюджета. Разрыв между доходами и расходами власти области планируют перекрыть с помощью кредитов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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На бюджет островного региона повлияли снижение мировых цен на углеводороды, сокращение добычи нефти по проектам «Сахалин-1» и «Сахалин-2» и распространение коронавирусной инфекции.

«Ближайшие три года нужно пережить в особых условиях. Наша задача — сохранить социальные программы», — сказал губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.

Глава области сообщил, что разработаны инвестиционные программы, благодаря которым будет создано около восьми тысяч новых рабочих мест. Экономический эффект от них появится позже.

Доходы бюджета на 2021 год планируются в сумме 108 млрд рублей. В 2022 году они будут ниже и составят 91,1 млрд рублей, а в 2023 — 86,3 млрд. При этом более 50% расходов направлены на реализацию социальных программ. Уровень дефицита бюджета в 2021 году составит 19,6%, на 2022 и 2023 запланирован на уровне 15%. Для покрытия разрыва будут привлечены кредиты.

«Использование внешних заимствований — общемировая тенденция, это классический способ сбалансировать бюджет», — пояснил председатель правительства области Алексей Белик.

Как сообщало ИА REGNUM, по прогнозам развития бюджетной, налоговой и долговой политики Сахалинской области на 2021−2023 годы, региону впервые за семь лет для покрытия всех расходных обязательств придётся привлекать кредитные средства. В 2021 году запланировано взять кредиты на сумму 24 млрд рублей. Из года в год кредитный портфель будет только наращиваться, и в 2022 году он запланирован в сумме 28,4 млрд рублей, в 2023 — 40,7 млрд.

С 2014 года Сахалин оставался единственным регионом Дальнего Востока, который не привлекал в бюджетный процесс кредитные средства.