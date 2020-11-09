Москва, , 09:06 — REGNUM Ряд ошибок медработников и пациентов приводят к тому, что результаты теста на новый коронавирус оказываются ложными. Об этом со ссылкой на специалистов лабораторий сообщает 9 ноября РБК.

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Одна из ошибок — забор биоматериала только из ротоглотки или только из носа. Минздрав рекомендует брать мазок из ротоглотки и носоглотки. Зонды и пробирки должны быть стерильными, медработнику следует надеть чистые перчатки и обработать руки антисептиком. После взятия пробы пробирку с зондом следует вертикально ставить в холодильник или термосумку.

«При взятии пробы врачи не касаются щек, языка, десен и губ, не собирают слюну», — пояснили специалисты.

Когда пациент берет мазок сам у себя, вероятность ошибки выше. На зонд может попасть недостаточное количество клеток. Нарушить процедуру может, к примеру, рвотный рефлекс. Это естественная реакция на раздражение задней поверхности глотки.

Перед процедурой, по меньшей мере за час, нельзя есть, пить, чистить зубы, курить, жевать жвачку, промывать нос или закапывать лекарства. Всё это может повлиять на количество копий вируса на слизистых оболочках.

Тест следует делать как можно скорее после появления симптомов заболевания. Со временем вероятность его обнаружения снижается. Ложноотрицательными пробы могут быть из-за несоответствующих условий хранения и транспортировки.

Как сообщало ИА REGNUM, результат тестирования на COVID-19 оказывается неточным в 30−40% случаев, заявил ранее главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев.

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