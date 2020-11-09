Нур-Султан, , 08:36 — REGNUM Средняя стоимость одной медицинской маски в Казахстане снизилась до 21 тенге (3,75 рубля) за штуку, сообщили в пресс-службе агентства по защите и развитию конкуренции.

Снижения цен удалось достичь за счет антимонопольного соглашения с производителями. Отмечается, что средняя наценка снижена с 20 до 3 тенге (с 3,57 до 0,54 рубля). Таким образом, стоимость одной маски для покупателя уменьшилась с 60 до 26 тенге (с 10,72 до 4,64 рубля).

В агентстве добавили, что стоимость одного теста на коронавирус снижена с 18 тыс. тенге (3215 рублей) до 9 тыс. тенге (1608 рублей). В отдельных лабораториях тест можно выполнить за 6 тыс. тенге (1072 рубля).

Отметим, по состоянию на 9 ноября в Казахстане выявили 116 772 случая заражения коронавирусом, выздоровели 107 843 человека, скончались 1857 пациентов.