Магадан, Магаданская область, , 08:51 — REGNUM В Магаданской области развёрнуто 452 инфекционные койки, из них заняты 323, или чуть более 71%. Активных случаев новой коронавирусной инфекции — 1294, из них наблюдаются амбулаторно 1017 пациентов. По структуре заболевших 21,5% — пациенты со среднетяжёлой и тяжёлой формой заболевания, из них семь человек находятся на аппаратах ИВЛ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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С конца марта на скорую помощь Магадана поступило более 21,5 тыс. обращений, что на 18% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

За период пандемии бригады скорой помощи выезжали на 2739 вызовов к пациентам с COVID-19 и лицам с симптомами коронавируса, ОРВИ.

Санитарными рейсами эвакуировано из районов области 116 пациентов, у которых диагностирован коронавирус.

На 9 ноября на Колыме зарегистрировано 4885 инфицированных (+47 за сутки), выздоровели 3545 пациентов, скончались 43 (+1) пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магадане врачи не смогли после кесарева сечения спасти роженицу с осложнённым коронавирусом.