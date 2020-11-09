Ижевск, , 08:30 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на утро 9 ноября провели 565 420 исследования для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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За минувшие сутки лаборатории республики провели 4659 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 5634 исследования.

Напомним, максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на утро 1 ноября — 11 400 исследований. Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2020 года, составляет 1,5 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 9 ноября в республике выявили 140 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 139 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 10 213 случаев. Активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 1753 человека. Из их числа 900 жителей Удмуртии находятся в удовлетворительном состоянии, 710 — в состоянии средней степени тяжести, 152 — в тяжелом состоянии.

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