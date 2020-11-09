Магас, , 08:29 — REGNUM В Ингушетии продлены осенние каникулы для учащихся начальной школы. Они будут отдыхать еще неделю, до 16 ноября, сообщили 9 ноября в пресс-службе главы и правительства региона. Основанием для принятия такого решения стала непростая ситуация по коронавирусу.

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"Осенние каникулы для учащихся 1−4-х классов образовательных организаций республики продлены до 16 ноября включительно», — говорится в указе, подписанном главой республики Махмудом-Али Калиматовым.

Помимо этого, несовершеннолетним до конца текущего месяца запрещено бывать в местах массового пребывания людей без сопровождения взрослых.

Напомним, школьные каникулы начались в Ингушетии 26 октября. Для старших классов они продлились до 1 ноября.