Кызыл, , 08:29 — REGNUM На территории Тувы введён запрет на проведение банкетов и многолюдных семейных торжеств в связи со случаями заражения коронавирусом на подобных мероприятиях. Как сообщили ИА REGNUM в министерстве здравоохранения республики, решение принято региональным оперштабом.

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Запрет будет действовать до 28 ноября. Контроль за соблюдением ограничений в столовых, закусочных, кафе и ресторанах возложено на сотрудников министерства экономики региона.

«С сегодняшнего дня регистрация брака в учреждениях ЗАГС допустима по предварительной записи в присутствии не более восьми человек, включая работника ЗАГС, фотографа», — добавили в минздраве.

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