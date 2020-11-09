Уфа, , 08:26 — REGNUM 106 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Башкирии. Об этом 9 ноября сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин на оперативном совещании в республиканском правительстве.

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По его словам, всего в Башкирии было выявлено 11 653 случая заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 93% ранее зараженных пациентов. На дому проходят лечение 490 человек, а 262 пациента лечатся в больницах, из них 13 человек находятся в тяжелом состоянии, а четырех пациентов подключили к аппаратам ИВЛ.

Отмечается, что за минувшие сутки в регионе было выписано 60 пациентов. Уровень летальности составил 0,5 (всего в регионе официально подтвердили смерть 61 пациента с COVID-19).

Забелин также сообщил, что в регионе функционируют порядка пяти тысяч коек для лечения пациентов с COVID-19 и пневмонией, из них заняты 79%, а 21% свободны.

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