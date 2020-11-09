Ижевск, , 08:24 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 9 ноября выявили 140 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 139 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 10 213 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки выписаны 149 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 8276 человек. 184 человека скончались от последствий заражения коронавирусом, за минувшие сутки летальных случаев не было. Накануне умер один житель Удмуртии.

За вычетом всех выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 1753 человека. Из их числа 900 жителей Удмуртии находятся в удовлетворительном состоянии, 710 — в состоянии средней степени тяжести, 152 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках проекта «МедподдЕРжка» 22 волонтера оказывают транспортные услуги медикам республики. Так, врачей бесплатно развозят после окончания рабочей смены, отвозят для осмотра пациентов на дому. Также добровольцы помогают доставлять биоматериал на анализ в лаборатории республики и рецепты на жизненно важные препараты жителям региона. С 19 октября в проекте приняли участие около 100 человек.