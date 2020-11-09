Бишкек, , 08:18 — REGNUM Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Киргизии составило 63 390, в том числе 571 — за минувшие сутки, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

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В Бишкеке обнаружено 154 новых случая, в Ошской области — 86, Чуйской области — 78, Джалал-Абадской области — 77, Баткенской области — 56, Оше — 52, Иссык-Кульской области — 47, Таласской области — 20.

За минувшие стуки в Киргизии скончались пять человек с коронавирусом — общее число жертв достигло 1182. Выздоровели 54 358 человек, в том числе 406 пациентов — за последний день.

Отметим, число новых случаев заражения коронавирусом в Киргизии сохраняется на одном уровне с октября — в сутки выявляют около 500 пациентов с COVID-19.