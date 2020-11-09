Абакан, , 08:12 — REGNUM Эпидобстановка по коронавирусу в Хакасии остаётся сложной. Настолько, что у медиков сдают нервы.

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Пациентов с коронавирусом некуда госпитализировать, даже тех, кто входит в группу риска. В интернете появилось видео, как фельдшер скорой помощи срывается на истерику, когда медучреждение отказывается принять привезённую пожилую пациентку.

Как передаёт «Агентство информационных сообщений», видео снято 8 ноября в одной их абаканских больниц. Пожилую пациентку не могли госпитализировать из-за отсутствия мест.

Сначала женщину умоляла принять её дочь, приехавшая вместе со скорой. Затем нервы не выдержали у фельдшера скорой:

«Я её домой умирать не повезу! Девяносто лет человеку, человек войну пережил — вы что творите! Почему я, фельдшер скорой помощи, должна плакать и вас умолять, и доказывать, что эта пациентка не моя мать, не моя бабушка».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее медики Хакасии заявили о критической ситуации с коронавирусом в республике.

По состоянию на 8 ноября в регионе был выявлен 8201 носитель коронавируса.

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В Хакасию в связи с ситуацией с COVID-19 направлена группа специалистов Минздрава России.

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