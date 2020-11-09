Канберра, , 08:11 — REGNUM Самостоятельное производство вакцины от COVID-19 от компании AstraZeneca начали в Австралии. Об этом 8 ноября сообщил глава минздрава страны Грег Хант.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: вторая волна накрыла планету — все новости»

Производством займётся биотехнологическая компания CSL. Вакцина от британской компании AstraZeneca, разработанная совместно с университетом Оксфорда, была отобрана для воспроизводства как наиболее безопасная из исследованных компанией. Как пояснил Хант, специалисты убедились, что вакцина вызывает ожидаемый иммунный ответ.

Также компания CSL заключила договор с университетом Квинсленда о производстве местной вакцины от COVID-19. Ожидается, что компания CSL произведёт около 30 млн доз оксфордской вакцины AstraZeneca и более 50 млн доз вакцины, разрабатываемой университетом Квинсленда. При этом вакцинация в Австралии будет проводиться на добровольной основе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Аргентина намерена приобрести у России вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V».

Читайте ранее в этом сюжете: Аргентина намерена купить у России вакцину «Спутник V»