Улан-Удэ, , 08:07 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявлено 229 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, в 186 случаях носителей обследовали после появления симптомов ОРВИ и пневмонии, остальные входили в круг контактных лиц.

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Таким образом, общее число подтверждённых случаев заражения за весь период эпидемии достигло 13 667. Из них 8385, или 61% зарегистрированы в столице республики Улан-Удэ.

В стационарах остаются на лечении 2270 пациентов, из которых 117 находятся в реанимации. 69 тяжёлых больных подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 8743 человека.

«Занятость коечного фонда составляет 86,4%. Амбулаторное лечение проходят 2409 пациентов с COVID-19, наблюдаются 12 111 человек. Всего умерли от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией — 245 (+5) человек», — добавили в штабе.

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