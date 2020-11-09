Уфа, , 08:06 — REGNUM Зухра Мухарямова стала абсолютной победительницей международного конкурса красоты «Королева Евразии — 2020». Об этом 9 ноября сообществе «Мисс Башкортостан» в социальной сети.

Сообщается, что конкурс проходил с 1 по 8 ноября в Турции. В нем приняли участие девушки из разных стран и регионов континента.

По информации некоторых СМИ, 23-летняя Зухра родилась в Салаватском районе Башкирии, окончила БашГУ. Развивает свой салон красоты, а также работает в школе Малояза.

Ранее девушка побеждала в региональном конкурсе «Краса Башкортостана — 2019», а также титул «вице-мисс студенчество России-2017».

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