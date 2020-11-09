Пекин, , 08:05 — REGNUM За истекшие сутки на территории Китая было выявлено 42 новых подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 9 ноября говорится в заявлении госкомитета КНР по вопросам здравоохранения.

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Также указывается, что в данное число входит 33 активных случая и ещё девять носителей SARS-CoV-2 без симптомов, при этом один активный случай является локальным (провинция Тяньцзинь), остальные 32 — ввозные.

Таким образом, общее число выявленных в Китае заразившихся коронавирусом на сегодняшний день составляет 86 245.

Также сообщается, что за это же время в КНР никто не умер от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов по-прежнему составляет 4634.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 81 187 человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Китае за сутки было выявлено 64 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.