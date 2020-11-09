Москва, , 08:00 — REGNUM В течение нынешней недели в столице России ожидается повышенное по сравнению с нормой атмосферное давление без осадков. Об этом 9 ноября рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Поскольку мы будем находиться в основном на восточной периферии антициклона, то атмосферное давление будет высоким. Оно будет выше нормы сначала на 5−6, а потом и на 10−12 мм рт. ст.», — приводит его слова ТАСС.

Также синоптик указал, что осадков на протяжении всей недели в Москве «не ожидается вовсе» и добавил, что прогнозируется солнечная с переменной облачностью погода.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября в центре «Фобос» сообщили, что в Центральную Россию с 6 ноября придёт осенняя погода.