Веллингтон, , 07:57 — REGNUM В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили четырех зараженных коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

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Сообщается, что всех заболевших выявили в ходе прохождения карантина в обсерваторе города Окленд. Один из инфицированных прибыл в Новую Зеландию из Австрии транзитным рейсом через Катар и Австралию. Двое других приехали из Объединенных Арабских Эмиратов, четвертый — из Катара.

В настоящее время в Новой Зеландии числится 51 активный случай заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в стране подтвердили 1630 случаев инфицирования SARS-CoV-2.