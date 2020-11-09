Оренбург, , 07:55 — REGNUM В Оренбурге возобновлено уголовное дело по факту незаконного удержания профсоюзных взносов на заводе «Гидропресс». Поводом для продолжения разбирательства стало личное обращение председателя областной организации «Роспрофпром» Клавдии Осипович к прокурору города Андрею Жугину, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Федерации профсоюзов Оренбуржья.

По данным организации, в 2017—2019 годах завод задолжал профсоюзной организации более 700 тысяч рублей, которые были удержаны с зарплаты сотрудников в качестве профсоюзных взносов, но в Федерацию профсоюзов так и не поступили. После того как было возбуждено уголовное дело, прошли переговоры с руководством предприятия и правоохранителями. Однако компромисса достичь так и не удалось. В июне 2020 года расследование прекратили в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Стоит отметить, уголовное дело о незаконном удержании профсоюзных взносов на оренбургском заводе «Гидропресс» стало прецедентом в России. Данный факт привлек внимание зарубежных профсоюзных лидеров и прессы.

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