Чита, , 07:49 — REGNUM Жители Забайкальского края, в возрасте 65 лет и старше, стали чаще заболевать COVID-19. Об этом сообщает сегодня, 9 ноября, пресс-служба региона со ссылкой на замруководителя территориального управления Роспотребнадзора Евгения Гредюшко.

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Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поручил внимательнее обеспечивать безопасность граждан старше 65 лет.

«Ровно на это и хочу обратить внимание. Ограничительные меры по средним образовательным учреждениям явно дали свой эффект, идет снижение заболеваемости. Перевод на дистанционный режим работы тоже дает результат. Надо делать всё, чтобы позаботиться о здоровье старшего поколения. Максимально проводить работу, чтобы спасти их жизни», — сказал губернатор.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 9 ноября, из общего числа пациентов моногоспиталей 114 находятся в тяжелом состоянии, 48 жителей Забайкалья подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

На территории Забайкальского края продолжает действовать режим самоизоляции для жителей 65 лет и старше, он продлен до 29 ноября.

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